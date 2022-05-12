شرطة الصابري تضبط شخصًا حاول خطف طفلين

13 مايو، 2022 12:25 ص
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أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي. أن مركز شرطة الصابري. تمكن من القبض على شخص حاول خطف طفلين من منطقة اللثامة.

وأضافت المديرية. أنه عقب ورود معلومات لمركز شرطة الصابري. مفادها قيام شخص بالإعتداء على طفلين مُحاولاً اختطافهما بمنطقة اللثامة. على متن مركبة آلية نوع بي إم دبليو.

وذكرت المديرية. أنه عند وصول أعضاء التحريات لمكان الواقعة تم مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأشارت مديرية أمن بنغازي. إلى أن ولي أمر الطفلين حضر إلى المركز. وأفاد بعرض الطفلين على المستشفي كونهم تعرضوا لإصابات أثناء الإاعتداء عليهم.

وأفادت المديرية. أنه بالاستدلال مع الشخص الذي تم ضبطه اتضح أنه يُدعى أ.ف.م ليبي الجنسية وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى مركز شرطة الفويهات.

13 مايو، 2022 12:25 ص
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