انتعاش أسعار النفط وبرنت فوق الـ111 دولارا

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، بنحو 4 بالمئة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.10 دولار أو 3.8 بالمئة لتبلغ في التسوية 111.55 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.36 دولار أو 4.1 بالمئة ليستقر عند 110.49 دولار.

وكان هذا أعلى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ 25 مارس وثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي. وانخفض خام برنت للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وبدا أن الصين مستعدة لتخفيف قيود الوباء، ويخشى المستثمرون من تقلص الإمدادات إذا حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي.

وكانت أسعار النفط متقلبة، مدعومة بالمخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي. قد يؤدي إلى تشديد الإمدادات، لكنها تتعرض لضغوط من المخاوف من أن انتشار جائحة كوفيد_19 قد يخفض الطلب العالمي.

وقال محلل في ريستاد إنرجي: “حظر الاتحاد الأوروبي، إذا تم تطبيقه بالكامل، قد يؤدي إلى توقف حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي، وهو ما سيعطل تدفقات التجارة العالمية تمامًا ويحولها في نهاية المطاف، مما يؤدي إلى حالة من الذعر في السوق وتقلبات شديدة في الأسعار”.

وهذا الأسبوع، فرضت موسكو عقوبات على العديد من شركات الطاقة الأوروبية، مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات.

وفي الصين، تعهدت السلطات بدعم الاقتصاد. وقال مسؤولي المدينة إن شنغهاي ستبدأ في تخفيف قيود المرور بسبب فيروس كورونا وفتح المتاجر هذا الشهر.

رويترز