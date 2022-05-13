المنفي يوجه برقية تعزية في وفاة رئيس الإمارات

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، برقية تعزية في وفاة فقيد الأمة العربية رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان.

ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.. إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

وقال المنفي في بيان له: “تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف: “أمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى الشعب الإماراتي الشقيق.. وإلى أسرة الفقيد بخالص عبارات التعزية والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعاً جميل الصبر والسلوان”.

وكان قد توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، وفق وكالة أنباء الإمارات.