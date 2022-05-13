اللافي يلتقي ورفلة والمقارحة والقذاذفة وأولاد سليمان

13 مايو، 2022 11:19 ص
21

أخبارليبيا24_متابعات

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بممثلين عن قبائل ورفلة والمقارحة والقذاذفة وأولاد سليمان للاطلاع على بعض التفاصيل ذات الأهمية.

وناقش اللافي مع الممثلين تفاصيل مشروع المصالحة الوطنية وأوضاع السجناء السياسيين. والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة فيما أكد عضو المجلس خلال اللقاء. أهمية هذا المشروع.

ووصف اللافي النجاح في ملف المصالحة الوطنية بمساهمة في تطبيق القوانين واحترام. قيم العدالة

مجددا التأكيد على استمرار الرئاسي في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني المهم والعمل. على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد وفق الإجراءات. القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة.

بدورهم أشاد الممثلون بجهود المجلس في إنجاز ملف المصالحة الوطنية وسعيه الدائم. لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.‏

13 مايو، 2022 11:19 ص
21

مقالات ذات صلة

المدعو "وليد القط المصراتي"

بعد اشتباكات جنزور .. أنباء عن مقتل المليشياوي “القط” على يد مليشيا الردع

13 مايو، 2022 12:37 م
مصرف ليبيا المركزي

المركزي يسمح باستلام طلبات اعتمادات لاستيراد السلع المصرية

13 مايو، 2022 12:30 م

وزير الاقتصاد يحظر تصدير الأسماك بجميع أنواعها

13 مايو، 2022 12:24 م
موترو السويسرية

وكالة نوفا : موترو السويسرية تستضيف جولة مشاورات ليبية تطرح مقترحين

13 مايو، 2022 12:17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى