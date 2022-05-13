اللافي يلتقي ورفلة والمقارحة والقذاذفة وأولاد سليمان

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التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بممثلين عن قبائل ورفلة والمقارحة والقذاذفة وأولاد سليمان للاطلاع على بعض التفاصيل ذات الأهمية.

وناقش اللافي مع الممثلين تفاصيل مشروع المصالحة الوطنية وأوضاع السجناء السياسيين. والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة فيما أكد عضو المجلس خلال اللقاء. أهمية هذا المشروع.

ووصف اللافي النجاح في ملف المصالحة الوطنية بمساهمة في تطبيق القوانين واحترام. قيم العدالة

مجددا التأكيد على استمرار الرئاسي في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني المهم والعمل. على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد وفق الإجراءات. القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة.

بدورهم أشاد الممثلون بجهود المجلس في إنجاز ملف المصالحة الوطنية وسعيه الدائم. لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.‏