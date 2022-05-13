الكبير يطلع نورلاند على الخطوات الجديدة لزيادة الشفافية

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ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الجمعة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أطلعَ السفير ريتشارد نورلاند على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية.

وأوضحت السفارة أن الخطوات الجديدة تؤدي لزيادة الشفافية في الإنفاق العام والتي من شأنها تعزيز مبدأ المساءلة للمؤسسات.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن تهدف إلى منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عقد لقاء متابعة الخميس الماضي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال مكتب إعلام الدبيبة، إن اللقاء جاء بشأن متابعة الإنفاق العام والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات الحكومية. وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها وبشكل شهري.

وأضاف، أن الدبيبة تقدم رئيس الحكومة بالشكر لمصرف ليبيا المركزي على عملهم الجاد مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية. بشأن مطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة والتي ستسهم في زيادة الإنتاج.