الخارجية الأمريكية تؤكد إلتزامها تجاه المفوضية العليا للانتخابات

13 مايو، 2022 11:44 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة يائيل لمبرت التزام بلادها تجاهالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤولة الأميركية مع رئيس المفوضية عماد السائح في تونس. الخميس، بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث شددت على. أن جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب قادتهم.

وكان نورلاند قد أكد، مطلع أبريل الماضي، أن بلاده تعمل مع الأطراف الفاعلة الرئيسة. في المشهد الليبي؛ من أجل ضمان استمرار استقرار الأوضاع، مشددًا على أن واشنطن. ترى حتمية التوصل إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة. من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات.

13 مايو، 2022 11:44 ص
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