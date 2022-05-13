التويجر : من المستحيل التوافق بين مجلسي النواب والأعلى بشأن القاعدة الدستورية

13 مايو، 2022 2:04 م
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رمضان التويجر
رمضان التويجر

أخبار ليبيا 24

قال القانوني والباحث السياسي رمضان التويجر إنه من المستحيل التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية.

وأوضح التويجر في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أن حتى ولو حدث توافق واتفاق لم يكون ذو جدوى. لأن الأزمة في ليبيا ليست دستورية وقانونية فقط.

وأشار إلى أن الأزمة في ليبيا أسبابها متعددة وأبرزها انهيار الدولة. وعدم وجود مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تفرض هيبة الدولة.

وأضاف التويجر، أن وفقاً لكل المعطيات على الأرض من المستحيل إجراء أي انتخابات، حتى لو تم تجهيز القوانين المتعلقة بها.

13 مايو، 2022 2:04 م
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