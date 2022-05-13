“التحول الرقمي”.. ورشة عمل تنظمها مؤسسة النفط و”هواوي”  

أخبار ليبيا 24

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركة “هواوي” للاتصالات، ورشة عمل تحت عنوان “التحول الرقمي”، على مدى يومي 11 و12 مايو الجاري، بفندق “المهاري” في طرابلس.

وبحسب بيان المؤسسة اليوم الجمعة، هدفت ورشة العمل الي إدخال أحدث التقنيات الرقمية في مجال صناعة النفط والغاز.. من أجل تحقيق معدلات أداء أفضل ونتائج إيجابية في عمليات التنقيب والاستكشاف.. ومراقبة أداء الحقول النفطية بأحدث الأجهزة والمعدات.

وخلال فعاليات الورشة، أوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط، محمد بشر.. رؤية واستراتيجية المؤسسة والشركات التابعة لها في مجال تطوير تقنية المعلومات.. ودورها في تطوير عمليات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وإدخال تقنيات الحقول الذكية والتحول الرقمي.

وحضر افتتاح الورشة السفير الصيني لدى ليبيا، وانغ تشيمين، ومسؤولين بمؤسسة النفط وشركة “هواوي”.. وبعض رؤساء وأعضاء لجان الإدارة بالشركات النفطية.. مثل “الواحة” و”الزويتينة” و”تقنية ليبيا” ومعهد النفط الليبي ومصحة النفط والجوف.