إنخفاض في الموارد المالية لمصر القادمة من ليبيا

13 مايو، 2022 10:28 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إيجيبت توداي” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية بيانات عن الموارد المالية لمصر القادمة من ليبيا في نهاية العام 2021.

التقرير أشار إلى ما بينته النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. من تراجع ملحوظ في هذه الموارد إذ بلغت في ديسمبر من العام 2020 نحو 5 ملايين. و300 ألف دولار قياسا بـ3 ملايين في ذات الشهر من العام 2021.

وبين التقرير إن الانخفاض الإجمالي في حجم الموارد المتأتية من مجموعة “الكوميسا”. التي تضم دولا عربية من بينها ليبيا وأخرى إفريقية 15 مليونا و600 ألف دولار. بعد أن بلغت في ديسمبر من العام 2020 نحو31 مليونا و400 ألف قياسا. بـ15 مليونا و800 ألف في ذات الشهر من العام اللاحق.

13 مايو، 2022 10:28 ص
28

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