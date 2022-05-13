أهالي طبرق يرفضون نبش القبور ويشددون على محاربة السحرة والمشعوذين

أخبارليبيا24- خاص

أعرب أهالي وسكان مدينة طبرق وعدد من النشطاء والحكماء، اليوم الجمعة. عن رفضهم نبش القبور ويشددون لمحاربة السحرة.

وقال الأهالي في بيان أصدروه أمام مسجد الملك إدريس بعد صلاة الجمعة :”نشد على أيدي الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد. على المشعوذين الذين كانوا سبباً في خراب بعض البيوت وزرع الفتنة والحقد بين الأسر”.

وطالب أهالي وسكان مدينة طبرق بضرورة تطبيق أشد العقوبات القانونية على الشجرة والمشعوذين.

واستنكر الأهالي والأعيان أي عمل يشوه الرموز التاريخية والدينية. مثل ماحدث عند قبر الشيخ يونس إدريس بوعوينة وغيرها مما يدعوا إلى الفتنة في المجتمع.

وأعلنوا تأييدهم عميد بلدية طبرق والحكماء لاحتواء أي فتنة وتشكيل لجنة تحت إشراف البلدية لزيارة المقبرة والوقوف على المشاكل التي تواجه العاملين فيها.

وطالبوا الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بأن تقوم بدورها لمحاربة السحر والشعوذة بنشر الفكر الوسطي. وعدم الغلو أو التطرف وترجيع كافة القائمين على الأضرحة الذين تم إعفاىهم من قبل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.