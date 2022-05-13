أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي والدواخل

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الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الجمعة 13–05–2022

وتوقع المركز تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خاصةً مناطق الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر من حين لإخر هذا اليوم على دواخل المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، وإحتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتكون يوم الغد متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-25)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصةً على مناطق الدواخل ، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (18-23)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25-30)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 35)مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:08)