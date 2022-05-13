بنغازي .. أخ يقتل شقيقه حرقا ويتهجم على والدته ويهددها بالخنق

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي، عن جريمة مفادها أن أخ يقتل شقيه حرقا. وذلك بعد التهجم على والدته وخنقها وتهديدها بالقتل.

القضية كشفت ملابساتها مديرية الأمن. التي قالت أن معلومات وردت لقسم البحث الجنائي تفيد بنشوب حريق بمنزل بمطقة اللثامة .

كشف الستار

وأضافت أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى مكان الواقعة. وعثروا على جثة مواطن متفحمة جراء نشوب الحريق. فتم الانتقال بالجثمان إلى مستشفى الجلاء.

وأوضحت المديرية أن التحريات كشفت الستار أنها جريمة قتل عمد. وكادت تنتهي إلى أنها وفاة طبيعية نتيجة اختناق.

وأفادت التحريات بأن كل الشكوك تدور حول شقيق الجاني كونه من مُتعاطي المخدرات وإنه على خلاف دائم مع أسرته. ومع المجني عليه بسبب تعاطيه المفرط للمخدرات.

تهديد بالقتل

وتمكن أعضاء التحريات من الحصول على تسجيل صوتي لوالدة كل من شقيق المجني عليه والمجني عليه. مفاده قيام شقيق الجاني بتهديد المجني عليه بالقتل والتهجم على والدته وخنقها وتهديدها بالقتل.

وبينت المديرية أنه تم إعداد كمين لشقيق الجاني بمنطقة اللثامة وضبطه والانتقال به إلى القسم. وبالاستدلال معه اعترف بأنه تسلل للمنزل الذي كان ينام به المجني عليه وسكب البنزين عبر نافذة الغرفة. وقام بإشعال النار بغطس قطعة من القماش في مادة البنزين ورميها داخل الغرفة. ومكث بمركبته الآلية تلك الليلة وهو يُشاهد النيران تشتعل بالمنزل. ومن ثم ذهب لوالدته وأخبرها بأنها شاهد النيران تشتعل بالمنزل، الذي يتواجد فيه شقيقه.

وأكدت المديرية أن النيابة العامة تحفظت على الجاني. ووجهت له تُهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.