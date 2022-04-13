عاجل .. وكيل وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة يقتحم قسم القيودات في وزارته

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر إعلامية أن وكيل وزارة الخارجية المليشياوي محمد عيسى ” آمر محور الزطارنة سابقًا ” اقتحم مساء اليوم الأربعاء قسم القيودات في الوزارة رفقة 15 بلطجي .

وأوضحت المصادر أن المدعو محمد عيسى قام بسرقة ملفات هامة من القسم وبعض المستندات. ولم توضح المصادر ماهية هذه المستندات .

وذكرت المصادر أن آمر محور الزطارنة سابقًا طالب في أكثر من مناسبة بعين أقاربه و أفراد ميليشياته بالخارج أسوة بآل الدبيبة .

من هو المدعو محمد عيسى

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، قراراً أثار الكثير من الجدل، بعدما عين المدعو محمد عيسى وكيلاً لوزارة الخارجية.

محمد خليل عيسى، هو آمر ما يعرف بمحور الزطارنة، وأحد قادة “بركان الغضب” المتورطة في حصار المجلس الرئاسي. في مقره بأحد الفنادق في العاصمة، من أجل الضغط عليه لتنفيذ عدة مطالب أبرزها إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. بالإضافة إلى التراجع عن قرار تعيين اللواء محمد حسين العائب رئيسا للمخابرات.

تواجد محمد خليل عيسى في هذا المنصب، هو أمر شديد الغرابة. خاصة وأنه داعم رئيسي للميليشيات مرافق للمتطرفين والمتشددين. كل ما في رصيده أنه أساء لحلفاء ليبيا الإقليميين والدوليين، فبعد أن هاجم مصر والسعودية. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ”الشيطان الأكبر”.

يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التظاهر بأن قراراته لم تكن تحت تأثير الضغط الذي تمارسه الميليشيات على السلطة الليبية المؤقتة المتمثلة في الحكومة والمجلس الرئاسي. ولكن الكثير من المواقف والقرارات التي صدرت مؤخرا. تكشف أن الحكومة رهينة بيد الميليشيات.