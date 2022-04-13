من هو كورينتين مارتينز المدرب الجديد للمنتخب الليبي لكرة القدم؟

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كورينتين مارتينز دا سيلفا (من مواليد 11 يوليو 1969). هو لاعب كرة قدم فرنسي سابق لعب كلاعب خط وسط مهاجم والمدير الحالي للمنتخب الليبي لكرة القدم.

مسيرته:

ولد مارتينز في بريست، بريتاني. بعد أن بدأ مسيرته في نادي بريست في مسقط رأسه. انتقل إلى أوكسير في عام 1991، حيث كان جزء مهم من فريق ناشئ بقيادة المدرب الإسطوري “غي رو” في موسم 1992-1993 حيث وصلوا إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

في 30 مايو 1996. وقع مارتينز مع ديبورتيفو دي لاكورونيا في إسبانيا. بعد موسم أول مثير للإعجاب في الدوري الإسباني. فقد أهميته في الفريق بسبب الإصابات، وعاد في يناير 1998 إلى فرنسا. لينضم إلى نادي ستراسبورغ لمدة موسم ونصف.

بعد إعارة إلى بوردو. عاد مارتينز إلى ستراسبورغ حتى عام 2004 لينهي مسيرته كلاعب مع نادي كليرمون فوت. وأثناء وجوده في ستراسبورغ، لعب مارتينز في نهائي كأس فرنسا 2001 حيث تغلبوا على أميان بركلات الترجيح.

وفي عام 2006 بدأ مسيرته الإدارية مع نادي كويمبرا كورنويل المتواضع. في العام التالي، تم تعيينه مديرًا لكرة القدم في فريقه الأول بريست. لكنه قضى فترة وجيزة كمدرب مؤقت في بداية موسم 2008-09.

خلال 2011-12 و2012-13. عمل مارتينز كمدرب مؤقت في بريست كبديل لكل من لأليكس دوبونت المُقال ولأندري تشوفين. على التوالي، وبعد أن نجح في تجنب الهبوط في الدوري الممتاز في الموسم الأول. خسر جميع المباريات الثماني التي كان مسؤولاً عنها في الموسم الثاني، لينهي الموسم في المركز العشرين للجدول ويهبط مع الفريق.

المسيرة الدولية:

ولد مارتينز في فرنسا، لكنه من أصل برتغالي. حصل مارتينز على أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا في 27 مارس 1993. والتي انتهت بفوز فرنسا 1-0 على النمسا.

استدعي مارتينز لتشكيلة منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 1996. لكنه لم يشارك في أي مباراة في البطولة الوحيدة له مع منتخب بلاده. وبقي طوال البطولة حبيساً لدكة البدلاء كبديل للنجم زين الدين زيدان. وحصل في مسرته على 14 مباراة دولية فقط.

في 8 أكتوبر 2014، تم تعيين مارتينز مدرباً لموريتانيا. لينحج في قيادة موريتانيا للتأهل لكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها في دورة عام 2019. كما تمكن من التأهل إلى نسخة 2021، كما قاده أيضا للتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب 2021.

وعلى النقيض. دفعت النتائج السيئة للمنتخب الموريتاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الاتحاد الموريتناني لاتخاذ قرار الإقالة، الذي أعلن عنه رسميا صباح الإثنين 11 أكتوبر 2021.