للاستماع لأسباب مطالباتهم الأخير .. منسق البعثة الأممية يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية عن القيادة العامة

13 أبريل، 2022 8:38 م
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منسق البعثة الأممية يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية
منسق البعثة الأممية يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى منسق البعثة الأممية ريزدون زيننغا بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن القيادة العامة، مساء اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي، للاستماع لأسباب مطالباتهم في بيانهم الأخير.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية – بحسب بيان البعثة الأممية –  على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية تجاه المنطقة الشرقية. التي تلعب دورا مهما في تأمين إنتاج النفط والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن السائدين حاليا في البلاد.

ومن جهته، شدد زيننغا على ضرورة تجنب التصعيد، وحل الخلافات بالحوار، والحفاظ على منجزات اللجنة .

وطلب الأمين العام المساعد من اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة. بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحد مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.

13 أبريل، 2022 8:38 م
10

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