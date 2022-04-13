مجتمع| الأكل في رمضان..متابعينا: نحاول الاقتصاد وعدم التبذير

أخبارليبيا24

يشتهر شهر رمضان المبارك بتجهيز عدة أصناف من الطعام. حيث تعتبر وجبة “الشربة” من الوجبات الأساسية لدى معظم الليبيين. وتضاف إليها وجبات فرعية.

كما أن الليبيين بطبيعتهم يكثرون في الأكل والأصناف بطريقة مبالغ فيها في شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الخصوص سألنا متابعينا . كم صنف اديروا علي الفطور؟ هل تحتفظوا بالأكل المتبقي لثاني يوم ولالا؟

بداية الردود كانت مع عماد قرشي فضل قرشي :”صنف واحد للاكل في الافطار وتعدد انواع العصاير اما وجبه العشاء تتعدد الاصناف وليس هناك احتفاظ بالأكل من المصنع للمستهلك.

فيما قال سالم العبيدي :”للأسف الشديد كل حد ياكل في شكل معين فالحوش. اللي ياكل فاللحم ولي ياكل فالدجاج بس لذلك لازم من التنوع سواء في رمضان أو غير رمضان”.

ويضيف :”بالنسبه ليا عندي 3 أصناف أساسية يومياً في رمضان لازم تكون موجودة. الشربة والبراك والبيتزا. وينوعو للباقي لأن كل حد ياكل فشيء”.

ويتابع العبيدي :”بالنسبه ليا بعد الفطور ما ناكلش بس هما ياكلو ويلتمو الأصحاب ويتسحرو مش ح يكون في فائض لليوم الثاني”.

وتؤكد Amal Aľ :”الحمد الله ياربي قناعتي اندير اللي نقدر عليه ويتقبلوا وياكلوه وكان قعد نحتفط بيه عادي”.

ويرى Tareq Khamic :”حتى شربة وسلاطة نعمة. ناس واجدة فاهمين أن شهر رمضان شهر الموائد وناسيين ومتناسيين أنه شهر الطاعات وغفران الذنوب”.

وتقول Laila Alkism Alkism :”شربة ونوع من معجنات والمحشي. والحمد لله ما يتبقى يكون غداء لصغار في اليوم التالي”.

وتؤكد رحمة الله :”مانكثرش ولو فضل شي نسخنه ثاني يوم. والحمد لله للآن مالوحت شي كله يتاكل”.

وتقول شموخ مطر :”بالنسية لي صنف المحاشي ثابت مع الحساء. أما مع وجبة العشاء صنفين من المعجنات فقط ما انبذر شي”.

ميمي يويو تؤكد :”شربة وحاجتين”. وتقول Kalemat Hak :”الحمد لله ليا كم سنة واخذه قاعدة أن الأكل في رمضان مش من أولوياتي. المهم قهوة وحاجة حلوة وحتى وجبة مكرونة تمشي”.

وذكرت أﻡ جوري الفيتوري :”بصراحة كنت هكي بس السنة لا. لكن مشكلة كل واحد ياكل حاجة”.

وتقول Princess Toha :”شربة وحاجتبن. لو باقي منه يوم الثاني انسخن وناكلوه”. أما الماضي الجميل هزاز تقول :”لا لا لوحي طول”.

وتؤكد أماني تتحقق :”بالنسبة ليا شربة وحاجتين تانيات. ومنكثرش والحمد لله ربي عالنعمة. لكن اللي يكثر فالأنواع ديما بيكونوا العيلات اللي عندهم هلبه وفي صغير. يعني ياكلوا وكان فضل ياكلوا تاني يوم”.

وتقول Rawsy Raad :”شربة ونوع مالح وسلطة فقط. ونوع حلو واستحاله يزيد مني لأني انقدر تقدير وناكلوا طازجة”.

وأم مريم توضح :”مش الكل طبعا..كل حد واستطاعته. وأما عن نفسي لا أحب التبذير في الطعام”.

ويقول فوزي بو سعد الله :”الشربه مكرونه. أو كسكسي . أو رز . بالإضافه للسلطات مع العصائر”.

مس فاشن تؤكد :”أكل طازج. والشربة كل يوم ومعجنات ويالحم يادجاج. ومشروبات وحاجة حلوة. لكن راس ورويس الحمد لله نوع وبالمقدار”.

نجاة الطرابلسي تقول :”ما نحبش نرمي الأكل حرام. ندير شوية يادوب ما يشدني فقط. وإن فضل شوية ناكلة ثاني يوم. الله حرم الكفر بالنعمة”.