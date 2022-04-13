قيادة الجيش تنفي عقد “مفاوضات سرية” مع ممثلي الدبيبة في باريس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت قيادة الجيش الوطني الأنباء التي أوردها موقع ”أفريكا إنتليجنس“ الفرنسي حول لقاء جمع بين ممثلين عن القائد العام للجيش. المشير خليفة حفتر، وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان موقع ”أفريكا أنتليجنس“ قد تحدث عن مفاوضات سرية. قال إنها جمعت بين ممثلين عن المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الدبيبة، بحسب موقع أرم نيوز .

لقاء سري

وقال الموقع إن بلقاسم حفتر، عقد لقاء سريًا مع أقرب مستشاري الدبيبة، إبراهيم دبيبة، أحد أعمدة عائلة رئيس الوزراء، في 25 مارس الماضي.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن بلقاسم حفتر، نجل القائد العام، يحاول إقناع الدبيبة بالتنحي عن رئاسة الوزراء. وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لرئيس الوزراء، الذي انتخب، الشهر الفائت. فتحي باشاغا بتولي سلطة الحكومة والدخول إلى طرابلس.

افتراء ولا أساس له من الصحة

وكان اللواء فوزي المنصوري، أحد أبرز قادة الجيش، أكد في تصريحات صحفية هذه الأنباء. وقال إن ”ما تم تداوله حول وجود لقاء مع ممثلي حكومة الدبيبة افتراء ولا أساس له من الصحة على الإطلاق“.

وأضاف ”لم يعقد أي لقاء لممثلين عن الجيش وممثلين عن الدبيبة في باريس أو غيرها“، واصفًا هذه الأنباء بأنها ”مضللة“.

تضليل الرأي العام

وتابع المنصوري في معرض حديثه عن الأسباب الكامنة وراء هذه المزاعم التي نشرها موقع ”أفريكا انتليجنس“. أنه قد يكون من أجل تضليل الرأي العام حول مسألة النفط وإمكانية غلقه من عدمها. أو أيضًا التشويش على موقف ممثلي الجيش في اللجنة المشتركة الأخير .

وكان أعضاء لجنة ”5+5“ العسكرية الليبية المشتركة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلنوا، السبت الماضي. تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، داعين إلى ”إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم“.

وجاءت هذه الخطوة، على وقع توتر متصاعد بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ بسبب عدم صرف رواتب منتسبي الجيش منذ حوالي 4 أشهر.

وأثار تعليق الجيش الوطني الليبي مشاركته في لجنة ”5+5″، مخاوف من انهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية. وتعثر عمل اللجنة المشتركة، والعودة إلى المربّع الأول للانقسام والاقتتال.