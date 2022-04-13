روسيا تحذر .. قوافل أسلحة الناتو داخل أوكرانيا “أهدافاً مشروعة”

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حذرت روسيا العواصم الغربية من أنها ستتعامل مع قوافل الناتو داخل الأراضي الاوكرانية كأهداف مشروعة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة نشرتها وكالة “تاس” اليوم الأربعاء. نحذر من أننا نرى في قوافل الأسلحة التابعة لأمريكا وحلف الناتو خلال تحركاتها في الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة .

وأضاف بأن موسكو تعتبر أي اتصالات كاملة النطاق مع الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا في الوقت الحالي “عديمة الجدوى”. محملا واشنطن المسؤولية عن دعم الأطماع العدائية لنظام كييف بشكل متهور” ومواصلة ضخ أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.

وأردف ريابكوف مع ذلك، ندفع الأمريكيين وغيرهم من دول الغرب إلى إدراك أننا سنتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة. عمليتنا العسكرية الخاصة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية والتشكيلات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

يشار أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن صواريخ “كاليبر” أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة “إس-300” مضادة للطائرات تسلمتها كييف من دولة أوروبية وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية يومية. أن الضربة الصاروخية الروسية التي نفذت من البحر الأحد، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة “اس-300”. وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا أكدت يوم الجمعة الماضي أنها نقلت منظومة “إس-300” للدفاع الجوي لأوكرانيا. وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين.