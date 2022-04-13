“رولز-رويس” تُطلق سيارة بلاك بادج جوست بطابع جريء

أخبار ليبيا 24

أعلنت رولز- رويس بعد محادثات داخلية مطوّلة عن منح الموافقة الرسمية لابتكار مجموعة من السيارات. التي تلبي متطلبات شريحة جديدة من العملاء من خلال تصاميم بيسبوك دائمة تُدعى بلاك بادج.

وأطلقت هذه المنتجات في العام 2016، ولكنّها ستتّسم الآن بخصائص جَمالية داكنة وطابع جريء ومواد مستخدَمة بأسلوب دراماتيكي.

حيث أطلقت رولز-رويس طراز بلاك بادج مع رايث وجوست في العام 2016، تلاها داون في العام 2017 ومن ثم كالينان في العام 2019.

أما اليوم، فينضمّ مفهوم “الفخامة المطلقة” الجديد لسلالة بلاك بادج. فأصبحت بلاك بادج جوست أنقى تعبير عن طرازات بلاك بادج وأكثرها تقدّمًا من الناحية التكنولوجية.

وعند إطلاق سيارات بلاك بادج منذ خمس سنوات، أصبحت هذه السلسلة رمزًا لنوع جديد من المنتجات فائقة الفخامة. وأحدثت تحوّلاً لا يُستهان به في قطاع الفخامة ككلّ.

نتيجةً لذلك، باتت الأغلبية الساحقة من صانعي المنتجات الفاخرة تبتكر منتجات مستوحاة من هوية بلاك بادج.

وتعلن رولز-رويس عن إطلاق منتج يمثّل نوعًا جديدًا من سيارات بلاك بادج، منتج يسخّر أبسط أشكال تصميم “الفخامة المطلقة”. الذي عُرفت به سيارة جوست، ويعزّزه ويعدّله ليعكس مفهوم القتامة.

تحمل السيارة في مقصورتها الداخلية رمز “اللانهاية” في إشارة إلى فيض الاحتمالات التي يكتنزها هذا الطراز المتميّز.

استُخدم هذا الرمز الجرافيكي والمعروف باسم “ليمنيسكايت” على الطائرة المائية بلو بيرد كيه 3 المزوّدة بمحرّك رولز-رويس. والتي استطاع السير مالكوم كامبل تحطيم الأرقام القياسية بها. فاقترح مصمّمو العلامة استخدام هذا الشعار في سيارات بلاك بادج إذ أنّه يشكّل خير تمثيل لسعيهم الدؤوب إلى النفوذ والنجاح.

الفخامة المطلقة

ابتكرت سيارة جوست الجديدة لمجموعة من العملاء الذين طلبوا تصميم سيارة رولز-رويس رشيقة وبسيطة. تحافظ على مستوى عالٍ من التواصل وتخلو من أي تفاصيل غير ضرورية.

فأتت جوست الجديدة لتكون أكثر سيارات رولز-رويس تقدّماً من الناحية التكنولوجية وأكثرها تميّزاً من الناحية الجمالية.

وأصبحت السيارة منذ إطلاقها قبل سنة مضت من أسرع المنتجات مبيعاً في تاريخ العلامة. إذ شكّلت أكثر من 3,500 تكليف حول العالم.

كما ساهمت هذه السيارة في بدء محادثات جديدة حول التصميم من خلال سعيها الدائم إلى توخّي البساطة والنقاء. وقد أطلق مصمّمو رولز-رويس تسمية “الفخامة المطلقة” على هذه الحركة الجمالية المتّصفة بالاختزال والبساطة. ولهذا الغرض، تم اختيار مواد استثنائية واستخدامها، والحرص على أن يكون التصميم محدوداً وذكياً وغير متكلّف.

ولكن تفرّعت من هذه المجموعة شريحة من العملاء الذين يعشقون البساطة وجودة المواد. وينشدون ابتكار تصميم ثوري من جوست يكتسي باللون الأسود النقي. تعكس بلاك بادج جوست متطلبات هؤلاء العملاء فهي الجانب المظلم من “الفخامة المطلقة” والبساطة بأقصى حدودها.

التصميم الخارجي

يستطيع العملاء اختيار لونهم المفضّل من بين 44,000 لون جاهز لدى العلامة أو ابتكار لون خاص بهم.

وتماشياً مع هذا الهيكل الدراماتيكي، تعاون فريق بيسبوك كولكتيف المؤلف من مصمّمين ومهندسين وحرفيّين ماهرين. لابتكار عملية قابلة للتعديل بالكامل بما يتيح لمزايا رولز-رويس، مثل مجسّم روح السعادة وشبكة بانثيون اللامعين، الظهور بحلّة مميّزة.

وبدلاً من الاكتفاء بطلاء هذه المكونات، يتم استخدام إلكتروليت خاص من الكروم في عملية الطلاء التقليدية بالكروم. حيث يتم وضعه على الركيزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتعزيز قتامة اللون.

فتصبح السماكة النهائية ميكرومتراً واحداً فقط، أي ما يعادل 1 على 100 تقريباً من عرض شعرة الإنسان. يتم طلاء كل عنصر من هذه المزايا يدوياً وبدقة تامة للحصول على لمسة من الكروم الأسود العاكس قبل تركيبها على السيارة.

أما عجلات السيارات المركّبة فمصمّمة خصيصاً من فريق بيسبوك بقياس 21 إنشاً. صُنعت أسطوانة كل عجلة بأسلوب بلاك بادج خصيصاً لبلاك بادج جوست، وتتألف ممّا يصل إلى 22 طبقة من ألياف الكربون المركّبة على ثلاثة محاور، ثم المطويّة على نفسها عند الأطراف الخارجية للحافة لتشكّل ما مجموعه 44 طبقة من ألياف الكربون لقوّة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تضمّ العجلة محوراً من الألمنيوم المنصهر بأبعاد ثلاثية والمربوط بالحافة باستخدام مشابك تيتانيوم قوية. تماثل تلك المستخدمة في المركبات الفضائية، فضلاً عن ميزة “غطاء المحور العائم” الذي تشتهر به العلامة ويتيح بقاء شعار (RR). في وضعية مستقيمة حتى أثناء سير المركبة.

واحتفاءً بجودة المواد والتأثير المميّز لسطح السيارة. يتم تطبيق ورنيش خفيف اللون لحماية السطح وإبراز مستوى التعقيد الفنّي لهيكل ألياف الكربون في العجلة في الوقت عينه.

التصميم الداخلي

ثُبِّتت عدّة طبقات من الخشب على ركيزة العناصر الداخلية باستخدام كسوة بوليفار سوداء على الطبقة الأساسية العليا.

ويشكّل ذلك أساساً داكناً لطبقات الألياف التقنية التي تتوالى بعدها. يتم تطبيق الأوراق المنسوجة من الكربون المطلي بالراتنج. والخيوط المعدنية المتباينة والمُحاكة بنمط المُعينات على المكونات يدوياً بأسلوب متناسق يوحي بتأثير ثلاثي الأبعاد.

ولحماية هذه الكسوة الرائعة، تتم معالجة كل عناصرها لمدة ساعة واحدة تحت الضغط بحرارة 100 درجة مئوية. ثم تخضع لعملية سفع بالرمل للحصول على سطح مقوّى لستّ طبقات من الورنيش، حيث يتم تنعيمها يدوياً وتلميعها قبل وضعها في السيارة.