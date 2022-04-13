بداية من الأسبوع المقبل .. شركة مصر للطيران: رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الشركة الوطنية المصرية للطيران “مصر للطيران”، عن بدء تشغيل رحلاتها بين القاهرة وبنغازي في ليبيا. وذلك اعتباراً من 18 أبريل الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن القرار يأتي استمرارًا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران. الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين. إن الشركة الوطنية تولي اهتماماً خاصاً بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنغازي في ليبيا. وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية. وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا .

وأوضحت الشركة، أنه المخطط أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.

وأوضحت أنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة وبنغازي ومراجعة متطلبات السفر من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com. أو عن طريق مكاتب مصر للطيران حول العالم أو مركز اتصالات مصر للطيران داخل مصر 1717 أو وكلاء السياحة والسفر.