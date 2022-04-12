تونس تقرر منع تصدير الخضروات للحد من ارتفاع أسعارها داخل أراضيها

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قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية منع تصدير بعض الخضروات خارج تونس على غرار مادة البطاطا والفلفل والطماطم والبصل.

وأرجعت هذا الإجراء إلى النقص الفادح في عملية التزويد والارتفاع في أسعار الخضراوات خلال الآونة الأخيرة، وفق تصريح المكلف بالإعلام والاتصال بالوزارة محمد علي الفرشيشي، اليوم الثلاثاء لوكالة تونس للأنباء.

وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقرر منع تصدير بعض الخضروات خارج حدود الوطن على غرار البطاطا والفلفل والطماطم والبصل، نظرا للنقص الفادح في عملية التزويد والارتفاع المشط في أسعار الخضراوات خلال الآونة الاخيرة (المكلف بالاعلام والاتصال بالوزارة) #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) April 12, 2022

تراجع واردات الخضروات

وبين الفرشيشي، ان الوزارة قد اتخذت هذا القرار نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية تراجع واردات هذه الخضروات على سوق الجملة خاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ما نتج عنه تحسن في الواردات ورجوع الأسعار تدريجيا إلى نسقها المعتاد مع مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بالوزارة، استئناف النسق العادي لتزويد سوق الجملة بالخضراوات اليوم الثلاثاء،. على غرار مادة الطماطم، حيث تم التزود بـ 120 طنا، مقابل 130 طنا من نفس اليوم خلال السنة الماضية.

وقال، إن الأيام القادمة ستشهد منحى تنازلي لأسعار الخضروات بصفة عامة، نظرا لتزود السوق بالخضروات الموسمية .