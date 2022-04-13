بنغازي.. ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة بقوة السلاح

13 أبريل، 2022 1:16 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة بقوة السلاح.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، أنه وردت إلى القسم معلومات تفيد بتنفيذ التشكيل عملياته. في أكثر من منطقة منها “السلماني 602، وحي السلام، وسيدي يونس”. حيث يقتحمون المنازل التي تقيم بها العمالة الوافدة، ويسلبون هواتفهم المحمولة وأموالهم ومقتنياتهم.

وأكد البيان أن أعضاء التحريات قاموا بمعاينة المنازل التي تعرضت للسرقة من التشكيل. بغية التعرف على التشكيل وتحركاته، ثم أُعد له كمين محكم وضبط فردان به في حي السلام خلال استقلالهما سيارة. عثر بداخلها على سلاح ناري نوع مسدس، وقنبلتين يدويتين.

واعترف المتهمان الموقوفان بما نُسب إليهما، وأفادا باستخدام المبالغ المتحصل عليها من عمليات السطو والسرقة. في شراء الحبوب المخدرة والحشيش لغرض التعاطي. كما اتضح أن الاثنين صادر بحقهما حكما حبس غيابيان، وأنهما مطلوبان لعدة مراكز في المدينة. في أكثر من عشرة محاضر، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.

13 أبريل، 2022 1:16 م
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