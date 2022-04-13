الاختيار3|حصار حازم أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي والاستفتاء على الدستور

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تناولت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث في أحد المشاهد لقاء جمع أحد قادة الجماعات الإرهابية مع الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل.

حيث حرض أبو إسماعيل على القيام بعمل يظهر قوتهم على الأرض ليعرف الجميع أن لهم حشد وثقل دون شق الصف الإسلامي أو الخروج عن التجمع الذي يحدث الآن

وأضاف أبو إسماعيل أن هذا العمل الذي يريده يكون يعبر عن التيار الجهادي والسلفي خاصة قوتهم وقدرتهم.

حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

ونفذ حازم ابو إسماعيل نيته وحرض المتظاهرين على حصار مدينة الإنتاج الإعلامي بدعوى أن القنوات تحرض على الفتنة وسفك الدماء.

هذا الحصار دفع وزير الدفاع اللواء عبدالفتاح السيسي للاتصال بالرئيس محمد مرسي وطلب منه التدخل لفك هذا الحصار.

وقال السيسي لمرسي إن هذا الأمر لا يصح ولابد من مغادرة هؤلاء الأشخاص وفك الحصار عن المدينة. مشددًا على استعداده التعامل معهم بمنتهى الحزم والقوة.

تحشد الإخوان

انتقل المشهد إلى تجمع مجموعة من قيادات الإخوان على رأسهم المرشد والشاطر يتحدثون عن الاستفتاء على الدستور.

وقال الشاطر إن الدستور ستتم الموافقة عليه على كل حال وقال :”هو في البلد دي في حد بيعرف يحشد زينا”.

أعمال الضباط

وركزت المشاهد على تحرمات الضباط ف تتبع المشبوهين والمتورطين في الجماعات الإرهابية. إضافة إلى مواصلة تتبع شحنة الأسلحة التي وصات إلى الاسكندرية.

أبرزها القبض على إرهابي يدعى رزق. يقودهم إلى إرهابي آخر في إحدى الشقق السكنية حيث يتم التحضير وتجهيز لعبوات ناسفة.

الإخوان والمتفجرات

ويكشف المسلسل أن الإخوان متورطون في جلب كمية كبيرة من الأسلحة. بوساطة من صفوت حجازي. حيث كشف الضابط مروان العدوي أن الشاحنة التي تنقل الأسلحة مرت دون أن يتم استيقافها وكأن هناك أوامر بذلك.

يؤكد ذلك تواصل مدير مكتب مرسي مع صفوت حجازي عبر اتصال هاتفي يطمأن فيه على الشحنة. حيث أخبره الأخير أنها وصلت للمكان المعلوم “المزرعة”.

نتائج الاستفتاء

وانتقلت المشاهد إلى الإعلان عن نتائج الاستفتاء حيث كانت 10 مليون و693 ألف و911 ناخبًا بـ “نعم”. بنسبة مئوية 63.8%. ومجموع المصوتين بـ “لا” 6 مليون و61 ألف و101 ناخبًا. بنسبة 36.2%.