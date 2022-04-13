ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي وتراجع اليورو

13 أبريل، 2022 1:01 م
6

أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.70 دينار مقابل 4.69 دينار أمس. في حين انخفض سعر اليورو قرشا إلى 5.09 دينار من 5.10 دينار أمس.

بينما ثبت متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار. وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي الذي سجل 1.25 دينار. في حين زاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار أمس. وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.56 دينار أمس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.

 

13 أبريل، 2022 1:01 م
6

مقالات ذات صلة

بحضور وليامز.. انطلاق اجتماع القاهرة بين مجلسي النواب والدولة

13 أبريل، 2022 1:58 م

عرض “مكافأة ضخمة” للوصول لمنفذ هجوم نيويورك

13 أبريل، 2022 1:45 م

بنغازي.. ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة بقوة السلاح

13 أبريل، 2022 1:16 م

إنفوغرافيك| أكثر المدن الليبية إنتاجا للتمور

13 أبريل، 2022 12:41 م
زر الذهاب إلى الأعلى