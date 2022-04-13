إنفوغرافيك| أكثر المدن الليبية إنتاجا للتمور

13 أبريل، 2022 12:41 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

مناطق الجنوب:

سبها ومرزق ووادي الشاطئ ووادي الحياة ووادي البوانيس

تنتج: التمج والأسبير والتاغيات

مناطق الوسط:

– جالو وأوجلة وأجخرة

تنتج 90% من تمور الصعيدي والدقلة والجداغل والبلمبك والصيفي

– الكفرة وتازربو والجغبوب

–  تنتج الفريحي والعزاوي والجوسمي والفلاق والدقلة والمصرم

منطقة الجفرة:

– هون ودان وزلة وسكونة والفقهاء

تنتج: الدقلة والتاغيات وصوابع العروس وخضراية وبرميلة والبيضة

مناطق الشمال:

– تاورغاء ومصراتة وزليتن والخمس

– تنتج: حلاوي وخمسي والحرة والبكراري

13 أبريل، 2022 12:41 م
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