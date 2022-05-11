وليامز: قابلت الدبيبة بناءً على طلبه

12 مايو، 2022 12:30 ص
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أخبار ليبيا 24

قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها التقت الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بناءً على طلبه.

وقالت وليامز، إنها أكدت للدبيبة، خلال اللقاء، على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري سليم في أقصر إطار زمني ممكن من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي.

وأضافت، أنها أطلعت الدبيبة على زياراتها الأخيرة ومشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي. فضلاً عن محادثاتي مع مختلف الأطراف الليبية، قبل انطلاق الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة. المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو الجاري.

وقالت، كما أكدت في اللقاء على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض بغية إتاحة المجال.لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية.

من جهته قال مكتب الدبيبة، إن اللقاء خصص لمتابعة المستجدات السياسية، وضرورة العمل بشكل جاد.لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية.

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12 مايو، 2022 12:30 ص
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