وليامز تلتقي الصور لبحث عدد من القضايا

أخبار ليبيا 24

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع النائب العام، الصديق الصور، حيث وصفت اللقاء بالمثمر.

وقالت وليامز، مُغردة على تويتر، إنها ناقشت أمس الأربعاء مع الصور، عدد من القضايا بينها التحقيقات بشأن ترهونة وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني. إضافة إلى تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا وجهود مكتب النائب العام في التحقق من منظومة الرقم الوطني.

وقالت وليامز: “حثثتُ النائب العام على مواصلة الجهود المخلصة لاستعادة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”.

2/1 أجريتُ بالأمس لقاء مثمراً مع السيد الصديق الصور، النائب العام ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث ناقشنا عدداً من القضايا بينها التحقيقات بشأن ترهونة وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني وتعيين قضاة جدد في المحكمة العليا وجهود مكتبه في التحقق من منظومة الرقم الوطني pic.twitter.com/wOzxuh2Xnq — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 12, 2022

وليامز تلتقي الدبيبة

وكانت وليامز بمقر الحكومة في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وقالت إن اللقاء جاء بناءً على طلب من الدبيبة.

وقالت وليامز، إنها أكدت للدبيبة، خلال اللقاء، على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري سليم في أقصر إطار زمني ممكن من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي.

وأضافت، أنها أطلعت الدبيبة على زياراتها الأخيرة ومشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي. فضلاً عن محادثاتي مع مختلف الأطراف الليبية، قبل انطلاق الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة. المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو الجاري.

وقالت، كما أكدت في اللقاء على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض بغية إتاحة المجال.لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية.