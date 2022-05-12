وزير الاقتصاد يصدر تعليماته بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة

12 مايو، 2022 10:21 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة توجيهاته بتشكيل فريق يضم مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وادارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية الامن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج أمس الأربعاء مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير. الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لبحث استراتيجية الامن الغذائي. وآلية تنفيذها.

وناقش الحضور سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة. ووضع استراتيجية تسهمفي تحقيق الامن الغذائي. للمستهلك.

في حين تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته. في دعم الأنشطة. الزراعية والصناعية.

في حين بحث الاجتماع تنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن. والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي. وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين. الخدمات.

وفي سياق متصل وجّه السيد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس الأربعاء غرف التجارة والصناعة والزراعة بإعداد خطة عمل مشتركة لتطوير وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية.

في حين بحسب صفحة الفيسبوك الخاصة بالوزارة جاء ذلك في اجتماع عقده الحويج مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية.

في حين أكد الحويج على إعداد خطة تحسين جودة الخدمات بالمناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.

وزير الاقتصاد صدر تعليماته بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة
وزير الاقتصاد يصدر تعليماته بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة
12 مايو، 2022 10:21 ص
2

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