وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف منحة الزوجة

أخبار ليبيا 24

كشفت، وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بمنحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الـ18 عاما.

وقالت الوزارة، في منشور على فيسبوك، إن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني. تابعت عمل مشروع منحة الزوجة والأولاد خلال لقائها مع مدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والأولاد.

وأوضحت، أن الحديث ترّكز حول “صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الثامنة عشرة”. ولفتت إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهن بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وذلك للبدء في عملية الصرف.

وذكرت الوزارة، أن اجتماع الوزيرة مع مدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والأولاد. تطرق إلى استكمال الملاحق الخاصة بمنحة الأولاد عن الأشهر السابقة، وذلك فيما يتعلق بصرفها. الذين قاموا بتعديل أو إضافة أرقام حساباتهم. التي تمت الموافقة عليها من قبل المصارف على أن يتم صرفها خلال الأيام القادمة.