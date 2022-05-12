نورلاند: ليبيا ضيعت فرصة الحصول على 6 ملايين دولار في اليوم

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قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. بسبب إغلاق إنتاج النفط في ليبيا ضاعت فرصة الحصول على 6 ملايين دولار في اليوم.

وأكد نورلاند في تصريحات صحفية. أن مايحدث ليس من مصلحة ليبيا فقط بل ليس من مصلحة سوق الطاقة العالمي.

وشدد على عودة إنتاج النفط إلى سابق عهده. ومن ثم إيجاد طريقة بشكل سريع للاحتفاظ بعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي إلى حين وضع آلية لتوزيع العائدات.

واضاف السفر الأمريكي :”من المهم جداً أن يُستأنف إنتاج النفط في أسرع وقت، وأيضاً إيجاد آلية توزيع العائدات لإعادة بناء الثقة”.