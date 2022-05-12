مركز الأرصاد الجوية: الكتلة الهوائية الباردة مستمرة وأحتمال سقوط أمطار

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كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 12/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الكتلة الهوائية الباردة تستمر بالتأثير على اغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم ويوم الغد(اجدابيا – سهل بنغازي – الجبل الاخضر و الواحات)، وتكون جيدة على الواحات بينما تنقشع السحب الممطرة تدريجيا على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير فإنه من المتوقع ظهور ضباب اثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة المتوقعة هذا اليوم على مناطق الشمال. تكون اقل من معدّلها لهذا الشهر (مايو) حيث تتراوح مابين ( 18 – 23 ) مْ، وعلى. مناطق الوسط والجنوب الغربي مابين ( 28 – 32) مْ، بينما تكون مرتفعة. هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي اذ تصل على الكفرة إلى (42)مْ، ومن المتوقع. أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم السبت على المناطق الغربية.

وفي سياق متصل تشهد مناطق الشمال والجنوب الغربي انخفاض في درجات الحرارة. مع تكاثر للسحب من حين لآخر وسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل.

في حين وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.. تبقى الفرصة في رأس إجدير. حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الساحل والدواخل. ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل وسرت. تصحبها سحب رعدية.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23)مْ.

وتكون السماء في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده قليلة السحب. تتكاثر أحيانا.. مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون جيدة. على مناطق الواحات.