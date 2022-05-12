مراقبات آثار بنغازي وطبرق وتوكرة ترفع إضرابها العام

أخبار ليبيا 24

أعلن موظفي مراقبات الآثار في بنغازي وتوكرة وطبرق، أمس الأربعاء، رفع الإضراب العام الذي دخلت فيه بتاريخ 22 فبراير الماضي والذي جاء لأسباب متعددة منها ما تعانيه المراقبات من أوضاع سيئة تحول دون تأدية مهامهم.

وأوضحت المراقبات في بيان مشترك نشرته مراقبة آثار بنغازي.. أن رفع الإضراب العام جاء لأسباب متعددة منها ما تعانيه البلاد من ظروف عصيبة الأمر الذي قد يضر بالمصلحة العامة.

وأشارت المراقبات إلى أن الحكومات لم تلتفت إلى مطالبها التي كانت وراء دخولها في إضراب عام.. لافتة أنها رأت أن رفع الإضراب يعتبر واجب وطني لما تعانيه البلاد من تجاذبات سياسية الأمر الذي قد يضر بالموروث الثقافي.

ودعت المراقبات موظفيها وباحثيها إلى مباشرة أعمالهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق للخامس عشر من مايو 2022 مطابة إياهم بالالتزام بمواعيد العمل.

وفي 22 فبراير الماضي كان قد أعلن موظفي مراقبات الآثار في بنغازي وتوكرة وشحات وطبرق دخولهم في إضراب عام.. وذلك لما تعانيه المراقبات من أوضاع سيئة تحول دون تأدية مهامهم.

وأوضح البيان حينها أن مراقبات الآثار تعاني من عدم توفر الإمكانيات سواء المادية أو المعنوية التي تساهم في تأدية مهام العمل.

غياب ميزانية العام الماضي

وأشار البيان إلى أن دور المراقبات مهم في حماية وحفظ تاريخ ليبيا وموروثها الثقافي. لافتا إلى أن المراقبات لم تتحصل على حصتها من ميزانية العام الماضي منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها وحتى تاريخ البيان.

وقال البيان: “لا نعرف الأسباب التي منعت منها المراقبات للحصول على ميزانيتها”. لافتا إلى أن بعض المراقبات لا تملك مقارا إدارية تتوفر فيه الشروط الصحية بالإضافة إلى أن بعضها آيل للسقوط في أي لحظة.

متابعة المواقع الأثرية بسيارات خاصة

وأشار البيان إلى أن باحثي الآثار يتابعون المواقع الأثرية لإيقاف الاعتداءات عليها يتم عبر سيارتهم الخاصة. لعدم توفر سيارات مخصصة لزيارة المواقع وأنهم يدفعون مصاريف الجولات الميدانية من جيوبهم الخاصة. بالإضافة إلى تعرضهم للعديد من عمليات التهديد والتهجم عليهم دون توفير الحماية لهم.