غرفة التجارة مصراتة تبحث سبل الاستفادة من الجانب البريطاني

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بحث مدير عام غرفة التجارة والصناعة مصراتة أبوبكر شنب مع مدير إدارة التجارة و الاستثمار لليبيا و تونس بالسفارة البريطانية لدى ليبيا ليدي شيهان بحضور أعضاء لجنة إدارة الغرفة و لفيف من رجال الأعمال آليات التعاون المشترك بين الغرفتين.

وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك فقد ناقش الاجتماع أمس الأربعاء تطوير عمل الغرفة بقطاع الاستثمار ومختلف المجالات و مدى الاستفادة من خبرات الجانب البريطاني.

وأكد السيد المدير العام على أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف. تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار و التجارة .

وفي سياق ليس ببعيد أفادت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، بأن وزيرها. سالم الشهوبي بحث مع نظيره للنقل التونسي، ربيع المجيدي “عودة تسيير الرحلات. إلى ليبيا على متن شركة الخطوط التونسية، وبحث فتح خط بحري بين البلدين”.

في حين جاءت مباحثات الوزيرين خلال اجتماع ثنائي على هامش مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

ووفق بيان الوزارة، فإن الوزيرين الليبي والتونسي تطرقا خلال اجتماعهما إلى المشكلات العالقة. في منفذي رأس اجدير ووازن الحدوديين بين البلدين، فضلاً عن تسوية. الديون المالية لشركتي الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الجوية الأفريقية.

وخلال مؤتمر مستقبل الطيران التقى وفد ليبي برئاسة الشهوبي مع رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني. “إيكاو”، سالفاتوري شاكيتانو، بحضور مسؤولين من الجانبين. وخلال اللقاء استعرض الشهوبي آخر المستجدات التي اتخذتها حكومة. الوحدة الوطنية المتعلقة بالشأن الليبي في مجال الطيران.. والإجراءات المتخذة. للرفع من سلامة الطيران والمطارات، وعودة الحركة الجوية لبعض الوجهات. العربية والأوروبية.