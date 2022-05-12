روسيا تقول إن محاولة فنلندا للانضمام إلى الناتو يهدد أمنها

أخبار ليبيا 24

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن محاولة فنلندا الانضمام إلى الناتو خطوة عدائية تشكل “بالتأكيد” تهديدًا لأمنها.

وقال الكرملين، إنه سيرد لكنه امتنع عن توضيح كيفية ذلك، قائلا إن ذلك سيعتمد على مدى قرب حلف الناتو من. نقل الأصول العسكرية نحو الحدود الفنلندية الروسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ستحتاج إلى اتخاذ “خطوات انتقامية، عسكرية – فنية وطبيعة أخرى. من أجل وقف ظهور التهديدات لأمنها القومي”. وقالت “يجب أن تكون هلسنكي مدركة لمسؤولية وعواقب مثل هذه الخطوة”.

وتواجه الخطوة الفنلندية، التي من المتوقع أن تكررها السويد، الرئيس فلاديمير بوتين بالنتيجة ذاتها. التي قال إن حربه في أوكرانيا تهدف إلى منعها – أي توسيع إضافي لحلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين بأن “فنلندا انضمت إلى الخطوات غير الودية.التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه بلادنا. لا يمكن أن يفشل هذا في إثارة أسفنا، وهو سبب لردود متكافئة مماثلة من جانبنا”.

وقال الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء في وقت سابق يوم الخميس إن بلادهم يجب أن تتقدم بطلب. للانضمام إلى الحلف العسكري للناتو “دون تأخير”.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يمثل تهديدًا لروسيا، قال بيسكوف: “بالتأكيد. توسع الناتو لا يجعل قارتنا أكثر استقرارًا وأمنًا”.

ودفعت الحرب الروسية كلاً من فنلندا والسويد إلى التحرك نحو التخلي عن حيادهما الطويل والبحث عن. ملجأ من المظلة الأمنية للتحالف.

ولدى سؤاله عن الشكل الذي سيتخذه رد روسيا، أجاب بيسكوف: “كل شيء سيعتمد على كيفية. تنفيذ عملية توسع (الناتو)، ومدى اقتراب البنية التحتية العسكرية من حدودنا”.

وتحدث الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القوي، في وقت سابق. عن إمكانية وضع صواريخ مسلحة نوويًا في إقليم كالينينغراد الروسي على بحر البلطيق.