تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية والرئيس عباس يمنحها وسام نجمة القدس

أخبار ليبيا 24

أقيمت اليوم الخميس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

كماوضع عباس إكليلا من الزهور على جثمان الصحفية، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها،. الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث ستدفن هناك يوم غد الجمعة.

وحمّل الرئيس الفسطيني، في كلمة مقتضبة، ألقاها خلال مراسم التشييع، سلطات الاحتلال الإسرائيلية. المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال، بحسب وكالة أنباء فلسطين (وافا)، “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بها، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين”. ومنح الرئيس أبو عاقلة وسام نجمة القدس.

وحضر مراسم التشييع، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس الوزراء محمد اشتية. كما حضرها أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

كما حضر عدد من الوزراء، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، ورجال دين. وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وزملاء أبو عاقلة. إضافة إلى ممثلين عن الفصائل والمؤسسات الرسمية والأهلية، وجماهير غفيرة من الفلسطينيين.

اغتيال شيرين أبو عاقلة

وتوفيت شيرين متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية.لمخيم جنين صباح الأربعاء، كما جاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الوزارة، إن شيرين “استشهدت جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين”.

كما أعلنت النيابة العامة الفلسطينية مباشرة إجراء تحقيق في الجريمة. وأوضحت في بيان أنها ستتابع القضية.من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.