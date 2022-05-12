بلومبيرج: إغلاق النفط الليبي يأتي في وقت حرج

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أكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية، في تقرير لها أمس الأربعاء، إن عمليات الإغلاق النفطي في ليبيا هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تضرب قطاع الطاقة الليبي وسط الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.

وتحدثت الوكالة عن تصريحات رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا والتي قال فيها إن حقول النفط والموانئ المغلقة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يعاد فتحها قريبًا.

في حين أكدت أن وزير الطاقة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون قال إن المفاوضات مع المحتجين كانت صعبة.

وكشفت بلومبيرج عن تراجع إنتاج النفط الخام الليبي بنحو 50 بالمئة إلى 600 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

في حين يأتي ذلك بعد أن فرض محتجون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. إغلاق حقول مثل حقل الشرارة، أكبر الحقول في البلاد.

فيما رفض عبد الحميد الدبيبة التنحي من أجل تولى باشاغا رئاسة الوزراء.

وأكدت بلومبيرج أن عمليات الإغلاق هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تضرب قطاع الطاقة الليبي.

وتابعت أن الإغلاق يأتي وسط الأزمة السياسية المتفاقمة، والتي جاءت في وقت حرج. بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية.

وأشارت إلى سعر النفط والذي قفز إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن سعر النفط الخام الأمريكي أنخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

حيث تعرضت توقعات الطلب لضغوط بسبب الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين. ومخاطر الركود المتزايدة.

في حين جعل الدولار القوي الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.