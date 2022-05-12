بالصور| افتتاح صالة ركاب حديثة في مطار بنينا الدولي الصالة جرى التعاقد عليها في زمن حكومة الثني سنة 2019

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احتفل اليوم الخميس في مطار بنينا الدولي في بنغازي، بافتتاح صالة الركاب الجديدة (برنيق) المستثمرة من مصرف التجارة والتنمية، بموجب العقد الاستثماري المبرم مع هيئة المواصلات بنظام (BOT).

وجرى حفل افتتاح الصالة وسط حضور رسمي، لنائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني وعدد من النواب. ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي وعدد من القيادات العسكرية. كما حضر الافتتاح، رئيس الحكومة الليبية (المؤقتة) الأسبق، عبدالله الثني.

وانشأت الصالة بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل بنظام (BOT). وجرى توقيعه مع الحكومة الليبية المؤقتة العام 2019.

وقال جمال عبدالمالك مدير مصرف التجارة والتنمية، في كلمة الافتتاح، إن الصالة تتسع لنحو مليوني مسافر سنويًا. وتشتمل على العديد من المرافق والمكاتب الخدمية والفعاليات بمواصفات ومعايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية وبتنفيذ عالي الجودة.

وأكد عبدالمالك، إن الصالة الجديدة ليست مخصصة فقط لشركة طيران برنيق التي يملكها المصرف، وإنما يمكن استخدامها لجميع الخطوط الجوية سواء المحلية أو الدولية.