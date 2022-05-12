انفوجرافيك| مبادرة فتحي باشاغا حول تعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية

أخبار ليبيا 24

أطلق، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية. وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى درنة الثلاثاء، إن المبادرة تسعى لتوسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام. وتهدف إلى التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وتحقيق التوافق المرجو.

مبادئ المبادرة

وتستند المبادرة على 6 مبادئ هي، الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي، وعدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات.

كما تستند على مبادئ العفو والمصالحة الالتزام بعدم تكرار أي تجاوزات في المستقبل،.وبناء المؤسسات الأمنية والمدنية وفق معاير عالمية والتعاون التام من أجل محاصرة الفساد.

أكدت الحكومة، أنها تمد يدها للتواصل مـع كل الأحزاب والتكتلات والتيارات السياسية والفاعلين السياسيين. ومؤسسات المجتمع المدني وكل المنخرطين فـي المشهد السياسـي، ممن أقروا بضرورة استمرار البناء الديموقراطي وتكرار التجربة الانتخابية التي جاءت بعد ثورة السابع عشر من فبراير.