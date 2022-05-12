انخفاض أسعار النفط نتيجة استمرار الركود بالأسواق المالية العالمية

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة، اليوم الخميس، بسبب استمرار مخاوف الركود بالأسواق المالية العالمية، والإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا.

وهبط سعر خام برنت 2.26 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 105.25 دولار للبرميل صباح اليوم. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 2.45 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 103.26 دولار للبرميل.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف بشأن التضخم والركود المحتمل.

كما أثر الإغلاق في الصين في أكبر مستورد للخام في العالم، بسبب كوفيد_19 على السوق.

وقال هووي لي الخبير الاقتصادي في مؤسسة أوفريشا تشاينيز بانكينج السنغافورية. إن “مخاوف الركود هذه ترفع صوتها وتخفض النفط هذا الصباح”.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة لمدة 12 شهرًا حتى أبريل بنسبة 8.3 بالمئة، مما أثار مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن “من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الضخ وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي الطلب بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023″.

وأضافت الوكالة “عمليات الإغلاق الممتدة عبر الصين، تؤدي إلى تباطؤ كبير في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم”.

ومع ذلك، عززت مخاوف الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا السوق، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 35 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وقد يؤدي حظر معلق من الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا، وهي مورد رئيسي للخام والوقود في الاتحاد الأوروبي. إلى زيادة تشديد الإمدادات العالمية.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يتجادل حول تفاصيل الحظر الروسي. ويحتاج التصويت إلى دعم بالإجماع. لكن تم تأجيله لأن المجر تعارض الحظر لأنه سيكون مدمرًا للغاية لاقتصادها.