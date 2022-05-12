خلال لقائه وليامز .. المنفي: حريصون على تنفيذ كل التزاماتنا

أخبار ليبيا 24

أطلعت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة. التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، والنتائج المنتظرة، بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي ووليامز اليوم، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

في السياق ذاته، أكدت وليامز، وفق بيان رسمي للرئاسي، على التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

2/1 كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، حيث ناقشت معه التطورات الأخيرة في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية. pic.twitter.com/2LnoFO5pFN — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 12, 2022

من جانبه، جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن. معتبراً أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون. مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها انجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

استعرض لقاء المنفي ووليامز، جهود الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية. خاصة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، علاوة على مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد. للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.