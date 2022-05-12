القطراني: الحكومة الليبية ستعمل على استكمال مطار بنينا ليكون من أكبر مطارات شمال أفريقيا 

أخبار ليبيا 24

قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أن الحكومة “ستبذل كل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث ليكون من أكبر المطارات في شمال أفريقيا ووجهة لدول أوروبا وغيرها لتكون ليبيا محطة عبور بين القارتين الأوربية والأفريقية”.

وجاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، اليوم الخميس، في افتتاح صالة برنيق للركاب بمطار بنينا، وفق المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وأثنى القطراني على كافة المجهودات المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة والتي تكللت بافتتاح.. “هذا المرفق الهام الذي يعتبر بوابة عبور مهمة وواجهة مشرفة لمدينة بنغازي ولكافة مدن ليبيا”.

كما أثنى القطراني خلال كلمته على التضحيات الجسام التي قدمها أبناء المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية والقوات المساندة.. أثناء محاربتهم للإرهاب مؤكداً بأنه “لولا تلك التضحيات لما استطعنا الوصول إلى اليوم.. الذي نلتقي فيه لنقول لكل العالم ها نحن نبدأ مسيرة البناء والإعمار والانفتاح على العالم من خلال مطار بنينا الدولي”.

وأكد القطراني “ستبذل الحكومة الليبية كل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث.. ليكون من أكبر المطارات في شمال أفريقيا ووجهة لدول أوروبا وغيرها لتكون ليبيا محطة عبور بين القارتين الأوربية والأفريقية”.

وضمن مراسم الاحتفال قام نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني والوزراء والضيوف.. بجولة داخل صالة برنيق للركاب والمُستثمرة من قِبل مصرف التجارة والتنمية.. بموجب العقد المبرم مع وزارة المواصلات بنظام BOT ، حيث تم الاطلاع خلال هذه الجولة على مدى جاهزية الصالة.. التي تصل سعتها السنوية إلى اثنين مليون مسافر.. وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية ووفق معايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية.

وكان قد شارك في حفل الافتتاح وزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي ووزير الخدمة المدنية محمود بونعامة.. ووزير الاتصالات سالم الدرسي ووزير الاستثمار علي السعيدي ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي.. وعدد من القيادات العسكرية ومن أعضاء مجلس النواب ومن مسؤولي القطاعات.