الخوجة: لجنة المسار الدستوري المشتركة ستصل القاهرة 15 مايو الجاري

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قالت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب أسماء الخوجة. إن اللجنة ستصل القاهرة 15 مايو الجاري استعدادا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة.

وذكرت الخوجة في تصريحات صحفية. أنه تم خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الاستماع إلى إحاطة عامة من قبل اللجنة حول أهم ما تم التوصل له في مشاورات القاهرة الأولى.

وتابعت مقررة اللجنة :”طلبنا من أعضاء المجلس تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مذيلة بأسماء كل عضو وبالنصوص البديلة للنصوص الموجودة بمسودة الدستور”.

وأشارت إلى أنه تم التشديد على النقاط الخلافية في المسودة من أجل تضمينها في محاور نقاشات الجولة الثانية من المشاورات.

وأضافت الخوجة. أنه بعد تجميع النقاط والنصوص البديلة وملاحظات الأعضاء سيتم عرض ما تم التوصل إليه من نقاط خلافية في مسودة الدستور خلال اجتماع اللجنتين. من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحسم ملف المسار الدستوري ليتم عرض المشروع للاستفتاء.