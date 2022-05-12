مسفرة عن حرق منزل مواطن .. اشتباكات عنيفة لمليشيات طرابلس

أخبار ليبيا 24

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاشتباكات عنيفة جرت فجر اليوم، في العاصمة طرابلس بمنطقة جنزور، قرب كوبري الـ17.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات كانت بين ما تسمى بميليشيا فرسان جنزور، وكتيبة 55 ورشفانة. التابعة لمجموعة الدعم والاستقرار، بإمرة المدعو المليشياوي معمر الضاوي .

حيث سمعت بوضوح، أصوات رماية كثيفة، ناحية أربعة شوارع الداودي ومثلث جميلة. وأسفرت الاشتباكات عن احتراق منزل مواطن.

وأوضحت المصادر أن بداية المشكلة كانت بسبب القبض على المدعو “وليد القط المصراتي” في منطقة جنزور وتسليمه إلى جهاز الردع .

وعقب تسليمه قام عدد من اتباع المدعو “وليد القط المصراتي” ومنهم المدعو مروان عبد الدائم العريض، الملقلب بـ “العصبانة”. وعدد من تجار المخدرات بالرماية على منازل المواطنين في منطقة الــ 17 وتمت مواجهات مسلحة وفروا هاربين .

والمدعو “وليد القط” يعتبر أحد أخطر المجرمين في منطقة صياد وطريق مصنع الألبان في زاوية عمورة. ومطلوب في العديد من قضايا القتل و السطو و الإخفاء منذ سنة 2015 .

جدير بالذكر، إنه ليست هناك سيطرة حقيقية للدولة على المجموعات المسلحة في ليبيا. والتي تقارب الـ 300 ميليشيا مختلفة الأعداد والتسليح، وفق بعض التقديرات، تتسّيد المشهد الفوضى في البلاد منذ 2011 .