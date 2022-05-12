إنفوغرافيك| تفاصيل مخصصات علاوة منحة الأبناء لـ 9 أشهر التي صرفت خلال شهر رمضان
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
صرف 6 أشهر لسنة 2020
– عدد 21 مصرفاً تجارياً
– إجمالي بالدينار 2.046.685.800
– المستفيدين 1.086.898
صرف أشهر1،2،3 لسنة 2022
– عدد 21 مصرفاً تجارياً
– إجمالي بالدينار 1.062.103.700
– المستفيدين 1.106.203
ملحق صرف 6 أشهر لسنة 2020
– عدد 20 مصرفاً تجارياً
– إجمالي بالدينار 52.296.500
– المستفيدين 46.099.
ملحق صرف أشهر1،2،3 لسنة 2022
– عدد 20 مصرفاً تجارياً
– إجمالي بالدينار 23.267.700
– المستفيدين 34.249