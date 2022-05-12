إنفوغرافيك| تفاصيل مخصصات علاوة منحة الأبناء لـ 9 أشهر التي صرفت خلال شهر رمضان

12 مايو، 2022 9:29 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

صرف 6 أشهر لسنة 2020

– عدد 21 مصرفاً تجارياً

– إجمالي بالدينار 2.046.685.800

– المستفيدين 1.086.898

صرف أشهر1،2،3 لسنة 2022

– عدد 21 مصرفاً تجارياً

– إجمالي بالدينار 1.062.103.700

– المستفيدين 1.106.203

ملحق صرف 6 أشهر لسنة 2020

– عدد 20 مصرفاً تجارياً

– إجمالي بالدينار 52.296.500

– المستفيدين 46.099.

ملحق صرف أشهر1،2،3 لسنة 2022

– عدد 20 مصرفاً تجارياً

– إجمالي بالدينار 23.267.700

– المستفيدين 34.249

12 مايو، 2022 9:29 م
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