أعضاء بمجلس الدولة يطالبون المشري بالحفاظ على التوافقات المنجزة مع مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

دعا عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة أطلقوا على أنفسهم “الداعمين للتوافق الوطني” رئاسة المجلس “إلى تحمل المسؤولية الوطنية” وذلك من خلال الحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

كما دعوا إلى التعاطي بسرعة مع الميزانية المحالة من الحكومة وفق الصلاحيات الممنوحة للمجلس.. مشيرين إلى تعذر الحصول على النصاب اللازم لعقد الجلسات للمرة الرابعة على التوالي بسبب الأغلبية المقاطعة الداعمة للتوافق الوطني.

وجاء ذلك في بيان أصدره الأعضاء الداعمين للتوافق، اليوم الخميس.. داعين “رئاسة المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية بالالتفات لمطالبات الأغلبية التي تقاطع الجلسات.. وأهمها الحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري.. وتشكيل الحكومة الليبية، ونطالبها بسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة وفقا لحدود الصلاحيات الممنوحة لمجلس الدولة.. المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بديسمبر 2015”.

وثمن أعضاء مجلس الدولة “سرعة تعاطي مجلس النواب مع الميزانية” التي قدمتها الحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا.. وحرصه على إنجاز هذا الاستحقاق في أقرب الآجال ووفق السياقات القانونية السليمة.. ذلك بعدما أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة والمالية الإثنين الماضي.

وأعرب أعضاء مجلس الدولة في بيانهم عن ارتياحهم لما جاء في البيان المصري المغربي المشترك.. الصادر مساء الاثنين الماضي بالرباط خاصة فيما يتعلق بالحرص على سيادة القرار الوطني الليبي.. واحترام الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الليبية المنتخبة مؤكدين على أن هذا البيان يعكس فهما دقيقا وإيجابيا للمسألة الليبية.. ويعبر عن مساع صادقة لمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم الحالية والانطلاق نحو مرحلة من السلام والاستقرار الدائمين.

كما دعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ختام بيانهم، المجتمع الدولي إلى دعم وتشجيع أطراف العملية السياسية الليبية.. على المزيد من التوافق الوطني.