وزارة الاقتصاد تبحث آلية إطلاق منظومة السجل التجاري المستحدثة

12 أبريل، 2022 12:43 ص
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أخبار ليبيا 24

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، اليوم الإثنين، تنظيم آلية عمل المصلحة وإطلاق منظومة السجل التجاري.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس. مقترح الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري المستحدثة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 103 لسنة 2022 ميلادية. التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

كما ناقش الاجتماع مشروع خطة عملها لتنظيم السجل التجاري والمكاتب الفرعية التابعة لها.

12 أبريل، 2022 12:43 ص
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