رغم بلوغها الدور النهائي .. ليبيا تنسحب من بطولة العالم للمبارزة في دبي رفضا للتطبيع

أخبار ليبيا 24 – رياضة

رغم بلوغه الدور النهائي، قرر المنتخب الليبي للمبارزة، الانسحاب من بطولة العالم للمبارزة المقامة في الإمارات لرفضه مواجهة المنتخب الإسرائيلي في نهائي البطولة .

وقال مدرب المنتخب الليبي للمبارزة بالسيف سراج الدين التاجوري في منشور له “الحمد لله على كل حال. رغم الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون على مدار بطولة العالم للمبارزة بالسيف المقامة بدولة الإمارات. هذه الأيام بمشاركة 44 دولة من مختلف أنحاء العالم”.

وتابع “النهاية كانت بانسحاب منتخبنا الوطني الليبي من هذه البطولة، والسبب هو مواجهتنا ضد الكيان الصهيوني. فقررنا الانسحاب رغم تفوقنا الفني عليهم وثقتنا. ولكن القضية الفلسطينية قضيتنا. وقضية كل العرب والمسلمين”.

ورد مدرب المنتخب الليبي للمبارزة على بعض المشككين في أداء المنتخب وأنه تحصل على نتائج ضعيفة في البطولة، وأكد أن المنتخب تحصل على الترتيب الثاني إفريقيًا والسابع والعشرين عالميًا عقب انسحابنا من مواجهة الكيان الصهيوني .

ويشارك 1657 رياضياً ورياضية من 102 دولة في بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين منها 15 دولة عربية وهي: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق. وسوريا ولبنان ومصر الجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم الإمارات.

وتشهد بطولة العالم لهذه الفئة السنية وجود تجمع كبير من لاعبي المبارزة حول العالم. وهي الأقوى من حيث اللاعبين الأبطال الذين لهم سجل ذهبي أوليمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.

وتقام البطولة لفئتي الشباب تحت 20 سنة والناشئين تحت 17 سنة، للفردي والفرق للجنسين في الأسلحة الثلاثة (الإيبيه والفورية والسابر).