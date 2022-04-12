عون: لم نستلم قرار إيقاف صنع الله عن العمل من ديوان المحاسبة

12 أبريل، 2022 6:10 م
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وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون

أخبارليبيا24

أكد وزير النفط والغاز محمد عون. أنه لم يستلم أي قرار من ديوان المحاسبة بخصوص إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال عون في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادي :”نحن منذ فترة نتقدم بمذكرات لمجلس الوزراء معلنين تحفظنا على الإجراءات التي يتخذها صنع الله”.

وتابع وزير النفط :”لكن النقاط التي أوردها ديوان المحاسبة واضحة ومحدّدة ويبدو أنّه سيتخذ إجراءات قانونية لمعالجة هذا الموضوع”.

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية ذكرت أن هناك أنباء بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول أن رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك هو من سيوقف صنع الله عن العمل.

12 أبريل، 2022 6:10 م
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