صعود أسعار النفط مع تراجع إنتاج روسيا النفطي والغازي

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صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تراجع إنتاج النفط والغاز الروسي المكثف إلى أدنى مستوياته في 2020. وحذرت أوبك من أنه سيكون من المستحيل تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.68 دولار أو 6.8 بالمئة إلى 105.16 دولار للبرميل. كما ارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.64 دولار، أو 7 في المائة ، عند 100.93 دولار. ويوم الإثنين، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 4 في المائة.

قال مصدران مطلعان على البيانات، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز انخفض إلى ما دون 10 ملايين برميل يوميا، يوم الإثنين، إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، حيث أعاقت العقوبات والقيود اللوجستية التجارة.

انخفاض إنتاج روسيا

وقالت مصادر، إن متوسط ​​إنتاج روسيا من النفط انخفض إلى 10.32 مليون برميل يوميا في الفترة من 1 إلى 11 أبريل من 11.01 مليون في المتوسط ​​في مارس، بانخفاض أكثر من ستة في المائة.

وحذرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه سيكون من المستحيل استبدال 7 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط والسوائل الروسية الأخرى المفقودة في حالة فرض عقوبات أو إجراءات طوعية.

ولم يوافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على أي حظر على النفط الروسي، لكن بعض وزراء الخارجية قالوا إن الخيار مطروح على الطاولة.

وكتب إدوارد مويا، وهو محلل السوق البارز في أواندا: “لا تزال سوق النفط عرضة لصدمة كبيرة،. إذا تم فرض عقوبات على الطاقة الروسية، ولا يزال هذا الخطر مطروحًا على الطاولة”.

أوبك

وخفضت أوبك يوم الثلاثاء توقعاتها لإنتاج السوائل في روسيا بمقدار 530 ألف برميل يوميا لعام 2022،. لكنها خفضت أيضا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، مستشهدة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا،. وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار الخام وعودة الظهور لمتحور فيروس كورونا أوميكرون في الصين.

وألغت مؤسسة النفط الهندية، التي اشترت جبال الأورال الروسية في مناقصات سابقة، الدرجة من أحدث مناقصة للخام لديها. وأخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ساعة متأخرة من مساء الإثنين أن شراء المزيد من النفط من روسيا ليس في مصلحة الهند.

وتخطط الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 240 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة من مايو في محاولة لتهدئة السوق.

وبينما سيخفف الإصدار الضيق الفوري، أشار المحللون إلى أنه لن يحل العجز الهيكلي الناجم عن قلة الاستثمار وسيتعين تجديد المخزونات.

المصدر: رويترز