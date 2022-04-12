تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة وارتفاع للحرارة غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 12 أبريل.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية على أغلب مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتشمل هذه التقلبات المناطق الشرقية بداية من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 50 ) كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(24-29)مْ, ولا تتجاوز هذا اليوم (22) مْ على مصراته, وتسجل ارتفاع يوم الغد على معظم المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي والدواخل, قد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين(20- 25)مْ، ولا تتجاوز اليوم (19) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين(35-40)مْ، ولا تتجاوز (29) مْ على مناطق الجفرة وتسجل ارتفاع الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(30- 34)مْ وتسجل ارتفاع يوم الخميس.